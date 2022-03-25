Германия существенно сократит зависимость от российского газа — Finance.ua

Достичь снижения зависимости немецкое правительство рассчитывает за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, арендуемых энергетическими компаниями RWE и Uniper.
При этом отмечается, что к концу марта зависимость ФРГ от российского природного газа составляла лишь 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений закупок газа». Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из россии, значительная часть уже заменена на поставки сжиженного природного газа.
Также в настоящее время Германия планирует вдвое сократить импорт российской нефти.
Кроме того, электростанции, работающие на природном газе, планируется заменить угольными. От использования российского угля Минэкономики ФРГ рассчитывает отказаться к осени этого года.
Отмечается, что к лету 2024 Германия намерена достичь почти полной независимости от российского газа.