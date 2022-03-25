Германия существенно сократит зависимость от российского газа — Finance.ua

Германия существенно сократит зависимость от российского газа

Сегодня 10:41 — Энергетика

Германия существенно сократит зависимость от российского газа

Министерство экономики Германии намерено в 2022 году сократить зависимость от газа из россии с 55% до 30%.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на служебную записку главы ведомства Роберта Хабека.

Достичь снижения зависимости немецкое правительство рассчитывает за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, арендуемых энергетическими компаниями RWE и Uniper.

При этом отмечается, что к концу марта зависимость ФРГ от российского природного газа составляла лишь 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений закупок газа». Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из россии, значительная часть уже заменена на поставки сжиженного природного газа.

Также в настоящее время Германия планирует вдвое сократить импорт российской нефти.

Кроме того, электростанции, работающие на природном газе, планируется заменить угольными. От использования российского угля Минэкономики ФРГ рассчитывает отказаться к осени этого года.

Отмечается, что к лету 2024 Германия намерена достичь почти полной независимости от российского газа.

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