Германия наращивает запасы газа на случай прекращения поставок из рф — Finance.ua

Германия наращивает запасы газа на случай прекращения поставок из рф
Сегодня 10:33
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На фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины, руководитель Немецкого Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер призвал наращивать запасы природного газа в Германии.
«Газовые хранилища в нашей стране заполняются лучше, чем в прошлые годы, и уже заполнены больше, чем в начале мая. Однако их недостаточно на случай, если мы вдруг станем получать меньше российского газа или если поставки вовсе прекратятся», — сказал он.
Мюллер напомнил о новых нормах законодательства, согласно которым газовые хранилища Германии должны быть заполнены более чем на 90%.
Он отметил, что если эти условия будут выполнены, а поставки газа прекратятся, то у Германии будет «необходимый буфер, чтобы продержаться как минимум два с половиной месяца в стабильных условиях и при нормальной зиме».