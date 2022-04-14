Германии грозит убыток в $240 млрд, если россия перекроет поставки газа — Finance.ua
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Германии грозит убыток в $240 млрд, если россия перекроет поставки газа

Сегодня 15:26Энергетика
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Германии грозит убыток в $240 млрд, если россия перекроет поставки газаГермании грозит убыток в $240 млрд, если россия перекроет поставки газа
Согласно отчету пяти немецких экономических институтов, если россия в ближайшее время прекратит поставлять газ в Германию, то ФРГ потеряет 238 миллиардов долларов в объеме производства в течение следующих двух лет.
Об этом сообщает CNN.
В целом для германской экономики прекращение поставок российского газа будет означать, что ВВП Германии возрастет всего на 1,9% в 2022 году и сократится на 2,2% в 2023 году. При этом если газ продолжит поступать, то в этом году рост составит 2,7%.
Сокращение поставок газа из россии приведет к «резкой рецессии» крупнейшей экономики Европы, считает директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Стефан Кутс.
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Отметим, что Европейский союз уже пытается сократить импорт российского газа на 66% в этом году и полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей до 2027 года.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна движется «самыми быстрыми темпами» к отказу от российской энергии, но раскритиковал резкую остановку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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