Мировые нефтетрейдеры сократят закупку российской нефти с 15 мая — Reuters

Сегодня 10:32 — Энергетика

Мировые нефтетрейдеры сократят закупку российской нефти с 15 мая — Reuters

Крупные мировые торговые дома планируют сократить закупку нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже 15 мая во избежание нарушения санкций Европейского Союза в отношении россии.

Об этом сообщает Reuters

По словам источников, торговые компании сворачивают закупки у российской энергетической группы «Роснефть».

Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у «Роснефти» или «Газпромнефти», которые не считаются «строго необходимыми» для обеспечения энергетической безопасности Европы.

По словам источников, трейдеры бьются над тем, что означает «строго необходимо».

Компании сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований до 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.

Включение в санкционный список российской госкомпании «Транснефть», которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи.

В Trafigura (крупный покупатель российской нефти. — Ред.) заявили, что «полностью соблюдают все примененные санкции и ожидают, что с 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться».

Vitol, еще один крупный покупатель, отказался комментировать последний срок 15 мая.

Ранее в Vitol заявили, что объемы торговли российской нефтью «значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих срочных договорных обязательств», и до конца 2022 г. она перестанет торговать российской нефтью.

Отмечается, что ЕС не вводил запрет на импорт российской нефти, потому что некоторые страны, такие как Германия, сильно зависят от российской нефти и не имеют инфраструктуры для замены на альтернативные.

Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать российскую нефть. Это уже подорвало российский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали нехватку. Продажи в Китай также продолжаются.

Согласно плану отгрузки, объемы «Роснефти» и «Газпромнефти» в апреле составили 29 млн баррелей или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов россии в апреле.

Международное энергетическое агентство заявило, что поставки российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.

«Роснефть» и другие компании от комментариев отказалась.

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