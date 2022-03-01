General Motors останавливает поставки автомобилей в РФ — Finance.ua
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General Motors останавливает поставки автомобилей в РФ

Сегодня 10:10Технологии&Авто
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Компания General Motors заявила, что останавливает поставки автомобилей в Российскую Федерацию.
Представитель General Motors выступил с заявлением о том, что прекращает экспорт автомобилей в Россию. Кстати, объем экспорта ежегодно составлял около 3 тысяч автомобилей.
«Наши мысли сейчас с народом Украины», — говорится в сообщении.
Концерн GM не производил автомобили на территории России после выхода из совместного предприятия с «АвтоВАЗ» в 2019 году.
По материалам: УНН
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