Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России — канцлер Австрии — Finance.ua
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Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России — канцлер Австрии

Сегодня 15:36Энергетика
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Европейский Союз не будет обсуждать газовое эмбарго в рамках следующего пакета санкций против россии за войну против Украины.
Об этом, как пишет «Европейская правда», заявил во вторник канцлер Австрии Карл Негаммер, прибыв на второй день саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
«Вчера было четко понятно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом», — сказал он журналистам.
«Газ — это совсем другое, чем нефть, когда речь идет о безопасности поставок. российскую нефть гораздо проще компенсировать... Газ — это совсем другое, поэтому газовое эмбарго не будет вопросом в следующем пакете санкций», — добавил он.
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После первого дня саммита, на котором лидеры согласовали нефтяное эмбарго за исключением поставок через трубопроводы, чиновники и дипломаты заявили, что прекратить закупку ЕС российского природного газа будет еще сложнее.
В то же время глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что главы государств и правительств ЕС привержены выполнению своих обязательств, взятых на саммите в Версале в марте, по прекращению десятилетий зависимости от российских энергоносителей.
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что лидеры подойдут к следующему раунду санкций по-другому, чтобы не зайти в тупик.
«Сегодня вечером я и другие просили, чтобы когда мы будем работать над седьмым пакетом, мы заранее обсудили все технические моменты, прежде чем начать обсуждать, как будут выглядеть фактические санкции», — сказал Рютте.
По материалам: Економічна Правда
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