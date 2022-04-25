Гамбург предоставит помощь для восстановления Киева — Кличко

Сегодня 05:05 — Казна и Политика

Киевский городской голова Виталий Кличко и первый мэр Гамбурга Петер Ченчер подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление помощи для восстановления украинской столицы.

Об этом глава Киева сообщил в Facebook.

«С первым мэром Свободного и ганзейского города Гамбург Петером Ченчером мы подписали „Соглашение ради солидарности и будущего“. Речь идет об эффективном сотрудничестве между нашими городами и, прежде всего, предоставлении Гамбургом помощи для восстановления Киева. Для этого будут определены конкретные проекты», — отметил городской голова.

Кроме этого, по его словам, Гамбург увеличит усилия по оказанию гуманитарной помощи Украине и отдельно сосредоточится на особых потребностях Киева.

В свою очередь первый мэр Гамбурга отметил, что Киев как столица имеет особое значение в борьбе с российской агрессией, а также в борьбе за мир и свободу в Европе.

«Из-за прямых связей с мэром Киева мы можем целенаправленно помогать и гибко реагировать на неотложные проблемы. Я обращаюсь к предприятиям Гамбурга, а также всем жителям нашего города поддержать народ Украины и помочь ему!» — подчеркнул Ченчер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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