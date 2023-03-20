ФРС насытит долларами ведущие центробанки — Finance.ua

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ФРС насытит долларами ведущие центробанки

Мир
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ФРС насытит долларами ведущие центробанки
ФРС насытит долларами ведущие центробанки
Федеральная резервная система начнет ежедневные операции по своп-линиям с Банком Канады, Банком Англии, Европейским центробанком и Швейцарским национальным банком, чтобы обеспечить их достаточным объемом долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе центробанков.
«Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральный резерв и Швейцарский национальный банк сегодня объявили о скоординированных действиях, направленных на улучшение предоставления ликвидности через постоянно действующие линии свопов ликвидности в долларах США», — говорится в заявлении.
Так, для повышения эффективности своп-линий в предоставлении финансирования в долларах частоту проведения операций с семидневным сроком погашения с еженедельной увеличат до ежедневной. Эти ежедневные операции начнутся 20 марта и продлятся, по меньшей мере, до конца апреля.
Это должно уменьшить напряженность на мировых рынках финансирования, а затем помочь смягчить влияние такой напряженности на предложение кредитов для домохозяйств и бизнеса, отмечают центробанки в совместном заявлении. Сеть своп-линий между этими центральными банками служит инструментом поддержания ликвидности.
Долларовые свопы предполагают, что иностранный центральный банк продает определенную сумму своей валюты Федеральному резерву в обмен на доллары по рыночному обменному курсу. Одновременно с этим ФРС и иностранный ЦБ заключают соглашение об обратном выкупе валюты в определенную дату в будущем по тому же обменному курсу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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