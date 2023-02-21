Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги

Личные финансы
135
Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги
Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги
Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций. Одна из таких — ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию). Украинцы могут получить от французской организации 6600 грн.
О том, кто сможет получить деньги и как оформить помощь — читайте далее.
ACTED — французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой — помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 за один месяц.

Кто может получить выплату

Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Херсонской.
На каждого члена семьи, выехавшей на безопасные территории, выплачивается сумма сразу в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, «Укрпочты» или же на карту Ощадбанка.
Читайте также
Критерии для лиц, претендующих на помощь от ACTED. Деньги могут получить:
  • одинокие матери или родители, воспитывающие детей,
  • одинокие пожилые люди (60 лет и старше),
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью,
  • многодетные семьи,
  • семьи с беременными и кормящими женщинами,
  • семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении.
  • также претендовать на помощь от организации могут семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.
Для того, чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, следует позвонить по телефону: 0 800 33 69 36. Требуются следующие документы:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.