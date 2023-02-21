Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги — Finance.ua

Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги Сегодня 12:25 — Личные финансы

Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги

Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций. Одна из таких — ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию). Украинцы могут получить от французской организации 6600 грн.

О том, кто сможет получить деньги и как оформить помощь — читайте далее.

ACTED — французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой — помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 за один месяц.

Кто может получить выплату

Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской.

На каждого члена семьи, выехавшей на безопасные территории, выплачивается сумма сразу в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка , «Укрпочты» или же на карту Ощадбанка.

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Критерии для лиц, претендующих на помощь от ACTED. Деньги могут получить:

одинокие матери или родители, воспитывающие детей,

одинокие пожилые люди (60 лет и старше),

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью,

многодетные семьи,

семьи с беременными и кормящими женщинами,

семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении.

также претендовать на помощь от организации могут семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.

Для того, чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, следует позвонить по телефону: 0 800 33 69 36. Требуются следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Обозреватель По материалам:

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