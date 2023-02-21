Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги — Finance.ua

Французская организация выплачивает ВПЛ 6600 грн: как получить деньги
Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций. Одна из таких — ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию). Украинцы могут получить от французской организации 6600 грн.
О том, кто сможет получить деньги и как оформить помощь — читайте далее.
ACTED — французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой — помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 за один месяц.
Кто может получить выплату
Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Херсонской.
На каждого члена семьи, выехавшей на безопасные территории, выплачивается сумма сразу в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, «Укрпочты» или же на карту Ощадбанка.
Критерии для лиц, претендующих на помощь от ACTED. Деньги могут получить:
- одинокие матери или родители, воспитывающие детей,
- одинокие пожилые люди (60 лет и старше),
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью,
- многодетные семьи,
- семьи с беременными и кормящими женщинами,
- семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении.
- также претендовать на помощь от организации могут семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.
Для того, чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, следует позвонить по телефону: 0 800 33 69 36. Требуются следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей.
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