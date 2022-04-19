Франция поддержит нефтяное эмбарго против рф — Finance.ua

Франция поддержит нефтяное эмбарго против рф

Сегодня 19:47 — Энергетика

Франция поддержит нефтяное эмбарго против рф

Франция выступает за нефтяное эмбарго Евросоюза против россии и будет убеждать другие страны поддержать этот шаг.

Как сообщает Reuters , об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в телеэфире.

Министр сказал, что такой шаг обсуждается среди мер нового пакета санкций, а президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его.

«Надеюсь, в следующие недели мы сможем убедить наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти», — сказал Бруно Ле Мэр.

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Макрон заявлял, что поддерживает и газовое эмбарго. Для Франции это менее болезненный шаг, чем для многих членов ЕС, учитывая большую часть атомной энергии в ее энергетическом секторе.

Президент Еврокомиссии ранее сообщала, что шестой пакет санкций ЕС может включить ограничительные меры по «Сбербанку» россии, а также механизм нефтяного эмбарго против москвы.

Впрочем, по ее словам, блок не рассматривает простой запрет на экспорт нефти в европейские государства, потому что это приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете — к усилению путина. Для санкций против этой сферы разрабатывают специальные механизмы.

Отказ от российской нефти может быть особым вызовом для Венгрии, Словакии и Болгарии, покупающих этот ресурс преимущественно у россии. В целом российская нефть составляет 25% среди нефтяного импорта Евросоюза, тогда как газ — 40%.

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