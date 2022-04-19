Франция поддержит нефтяное эмбарго против рф — Finance.ua

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Франция поддержит нефтяное эмбарго против рф

Сегодня 19:47Энергетика
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Франция поддержит нефтяное эмбарго против рфФранция поддержит нефтяное эмбарго против рф
Франция выступает за нефтяное эмбарго Евросоюза против россии и будет убеждать другие страны поддержать этот шаг.
Как сообщает Reuters, об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в телеэфире.
Министр сказал, что такой шаг обсуждается среди мер нового пакета санкций, а президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его.
«Надеюсь, в следующие недели мы сможем убедить наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти», — сказал Бруно Ле Мэр.
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Макрон заявлял, что поддерживает и газовое эмбарго. Для Франции это менее болезненный шаг, чем для многих членов ЕС, учитывая большую часть атомной энергии в ее энергетическом секторе.
Президент Еврокомиссии ранее сообщала, что шестой пакет санкций ЕС может включить ограничительные меры по «Сбербанку» россии, а также механизм нефтяного эмбарго против москвы.
Впрочем, по ее словам, блок не рассматривает простой запрет на экспорт нефти в европейские государства, потому что это приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете — к усилению путина. Для санкций против этой сферы разрабатывают специальные механизмы.
Отказ от российской нефти может быть особым вызовом для Венгрии, Словакии и Болгарии, покупающих этот ресурс преимущественно у россии. В целом российская нефть составляет 25% среди нефтяного импорта Евросоюза, тогда как газ — 40%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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