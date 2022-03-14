Франция объявила новый расширенный пакет санкции против России (список ограничений) — Finance.ua

Франция объявила новый расширенный пакет санкции против России (список ограничений)
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет санкций против России в ответ на нападение на Украину. Финансовые ограничения начнут действовать с воскресенья, 13 марта.
Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.
Новые санкции заработали с 13 марта.
Новые санкции Евросоюза в отношении России будут направлены:
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- на запрет импорта железа и стали из России,
- на запрет экспорта предметов роскоши,
- на запрет инвестиций в российский нефтяной сектор,
- расширение списка санкций бизнесменов.
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