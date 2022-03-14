Франция объявила новый расширенный пакет санкции против России (список ограничений) — Finance.ua

Франция объявила новый расширенный пакет санкции против России (список ограничений)

Сегодня 09:18

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет санкций против России в ответ на нападение на Украину. Финансовые ограничения начнут действовать с воскресенья, 13 марта.

Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

Новые санкции заработали с 13 марта.

Новые санкции Евросоюза в отношении России будут направлены:

на запрет импорта железа и стали из России,

на запрет экспорта предметов роскоши,

на запрет инвестиций в российский нефтяной сектор,

расширение списка санкций бизнесменов.

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