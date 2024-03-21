Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов — Finance.ua

Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов

Компания Ford разрабатывает секретный электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов. Для того чтобы выпустить новинку на рынок уже в конце 2026 года, американскому автопроизводителю даже пришлось отложить другой проект — семиместный кроссовер, который анонсировали прошлой весной.

Как сообщает Bloomberg, над созданием бюджетного электромобиля работает команда из 100 человек под руководством Алана Кларка, ранее приложившего руку к разработке Tesla Model Y. Основной упор сделан на создание платформы с литий-железо-фосфатной батареей (LFP), на которой могут базироваться компактные легковушки, кроссоверы и даже небольшие пикапы.

По словам источников издания, Ford рассчитывает, что новая модель станет прибыльной в первый же год присутствия на рынке благодаря использованию более дешевого в производстве аккумулятора (по сравнению с литий-ионным) и широких возможностей платформы. Конкурентами будущего электромобиля в Ford называют модели китайской BYD и, конечно же, Tesla.

Что касается отложенного проекта трехрядного кроссовера, то он был анонсирован еще в мае прошлого года. Тогда президент Ford Джим Фарли сделал несколько громких заявлений по поводу будущих электромобилей, стремясь привлечь инвестиции в электромобильное подразделение Model e — оно по-прежнему остается убыточным.

Трехрядный кроссовер, который в компании описали как «личный сверхзвуковой поезд», должен был дебютировать в 2025 году. Ему прочили батарею емкостью 100 кВт-ч и запас хода до 563 километров: на скорости 113 км/ч он сможет проехать около 483 километров, а заполнить энергию на 240 километров можно будет всего за 10 минут. Как долго теперь придется ждать этой модели, пока не известно.

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Автосвіт По материалам:

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