Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов — Finance.ua

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Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов

Технологии&Авто
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Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов
Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов
Компания Ford разрабатывает секретный электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов. Для того чтобы выпустить новинку на рынок уже в конце 2026 года, американскому автопроизводителю даже пришлось отложить другой проект — семиместный кроссовер, который анонсировали прошлой весной.
Как сообщает Bloomberg, над созданием бюджетного электромобиля работает команда из 100 человек под руководством Алана Кларка, ранее приложившего руку к разработке Tesla Model Y. Основной упор сделан на создание платформы с литий-железо-фосфатной батареей (LFP), на которой могут базироваться компактные легковушки, кроссоверы и даже небольшие пикапы.

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По словам источников издания, Ford рассчитывает, что новая модель станет прибыльной в первый же год присутствия на рынке благодаря использованию более дешевого в производстве аккумулятора (по сравнению с литий-ионным) и широких возможностей платформы. Конкурентами будущего электромобиля в Ford называют модели китайской BYD и, конечно же, Tesla.
Что касается отложенного проекта трехрядного кроссовера, то он был анонсирован еще в мае прошлого года. Тогда президент Ford Джим Фарли сделал несколько громких заявлений по поводу будущих электромобилей, стремясь привлечь инвестиции в электромобильное подразделение Model e — оно по-прежнему остается убыточным.
Трехрядный кроссовер, который в компании описали как «личный сверхзвуковой поезд», должен был дебютировать в 2025 году. Ему прочили батарею емкостью 100 кВт-ч и запас хода до 563 километров: на скорости 113 км/ч он сможет проехать около 483 километров, а заполнить энергию на 240 километров можно будет всего за 10 минут. Как долго теперь придется ждать этой модели, пока не известно.
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По материалам:
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