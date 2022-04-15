Forbes оценил стоимость подбитого крейсера «Москва» в 750 миллионов долларов — Finance.ua
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Forbes оценил стоимость подбитого крейсера «Москва» в 750 миллионов долларов

Сегодня 11:32Фондовый рынок
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Forbes оценил стоимость подбитого крейсера «Москва» в 750 миллионов долларовForbes оценил стоимость подбитого крейсера «Москва» в 750 миллионов долларов
Подбитый Украиной российский крейсер «Москва» стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной.
Об этом пишет Forbes.
В ночь на 14 апреля две украинские ракеты «Нептун» поразили флагман Черноморского флота россии с мощнейшим вооружением. Крейсер «перевернулся и начал тонуть», говорит офицер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.
Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив «Москву» с крейсером того же класса «Украина», который в 1995 году стоил 720 млн долларов.
В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно не известна, но в новости о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.
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«Москва» участвовала в операции у острова Змеиный в Одесской области и, по украинским данным, именно этому крейсеру наши военные сказали ставшие слоганом известные слова: «Русский военный корабль, иди нах**».
До того как ВСУ попали в «Москву», самой дорогой потерей для россии был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость — 86 млн долларов. В целом украинская армия уничтожила 160 самолетов на 3,8 млрд долларов.
С начала полномасштабного вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов.

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По материалам: Економічна Правда
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