ТОП-7 самых дорогих экземпляров техники рф, утраченной в Украине — Finance.ua

ТОП-7 самых дорогих экземпляров техники рф, утраченной в Украине

Министерство обороны обнародовало подборку самой дорогой уничтоженной украинскими защитниками техники оккупанта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Защитникам Украины удалось уничтожить:

танк Т-90 М «Владимир» стоимостью до $3 млн. Такие использовались в Сирии и второй войне в Карабахе;

Такие использовались в Сирии и второй войне в Карабахе; «Панцирь С-1» — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Цена такого — $15 млн . Один такой комплекс сожгли в Баштанке, а три экземпляра захватили и передали украинским специалистам для использования против врага;

. Один такой комплекс сожгли в Баштанке, а три экземпляра захватили и передали украинским специалистам для использования против врага; боевой вертолет Ка-52 для разведки местности и координации действий боевых вертолетов, может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели. Цена — $16 млн . Этот вертолет 24 февраля сбили над Межигорьем, еще один — 2 марта в Бучанском районе, 12 марта — возле Скадовска, 16 марта — возле Николаева, 19 марта сразу два над Киевщиной (со Stinger) и над Запорожской областью;

. Этот вертолет 24 февраля сбили над Межигорьем, еще один — 2 марта в Бучанском районе, 12 марта — возле Скадовска, 16 марта — возле Николаева, 19 марта сразу два над Киевщиной (со Stinger) и над Запорожской областью; самолет Ил-76. Цена — $27 млн . Военно-транспортный самолет предназначен для транспортировки десантников, техники и грузов разного назначения. Может обеспечить выброс 126 человек десантной группы. Пока известно об одном сбитом Ил-76 в Украине вместе с десантниками;

. Военно-транспортный самолет предназначен для транспортировки десантников, техники и грузов разного назначения. Может обеспечить выброс 126 человек десантной группы. Пока известно об одном сбитом Ил-76 в Украине вместе с десантниками; два Су-35 С (ценой $65 млн за один) уничтожили в Киевской области (ракетами), еще один был уничтожен 4 марта в Чернигове с помощью ПТРК «Игла-1»;

за один) уничтожили в Киевской области (ракетами), еще один был уничтожен 4 марта в Чернигове с помощью ПТРК «Игла-1»; «Искандер-М» ( до $100 млн ) — предназначен для перевозки баллистических ракет. Вероятно, именно ими в начале вторжения 24 февраля россияне попали по украинским аэродромам. Украинские военные 10 марта уничтожили дивизион «Искандер-М» с четырьмя установками и 8 баллистическими ракетами;

) — предназначен для перевозки баллистических ракет. Вероятно, именно ими в начале вторжения 24 февраля россияне попали по украинским аэродромам. Украинские военные 10 марта уничтожили дивизион «Искандер-М» с четырьмя установками и 8 баллистическими ракетами; большой десантный корабль «Саратов» (более $100 млн), который может возить до 1000 тонн техники и грузов. Участвовал в аннексии Крыма и вторжении в Грузию. В марте зашел в порт Бердянска, выйти из которого уже не смог.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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