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Forbes Money — форум о финансах и инвестициях

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Forbes Money — форум о финансах и инвестициях
Forbes Money — форум о финансах и инвестициях
Forbes Money — это форум о финансах и инвестициях, который состоится в Киеве, 30 мая. Событие организует Forbes Ukraine.
На Forbes Money собираются те, кто формирует новые правила игры. Экономические власти, ведущие инвесторы, архитекторы крупных сделок анализируют сценарии, выстраивают стратегии и показывают инструменты, работающие даже во времена турбулентности. участников форума ждут панельные дискуссии, интервью с лидерами рынка, практические кейсы и нетворкинг.
Нынешняя программа форума будет сосредоточена на глобальных рисках и возможностях для украинского бизнеса. Среди ключевых тем: геоэкономическая стратегия украинского бизнеса, адаптация компаний, новые инструменты для портфельных и частных инвесторов и какие секторы интересны инвесторам в 2025 году.
Forbes Money — форум о финансах и инвестициях
Среди спикеров и участников форума:
  • Василий Даниляк, СЕО группы компаний ОККО;
  • Сергей Тигипко, основатель TAS Group;
  • Игорь Мазепа, СЕО инвестиционной компании Concorde Capital;
  • Зоя Дроншкевич, директор по бизнес-развитию компании «Киевстар», член Наблюдательных советов Helsi. me и Uklon;
  • Владимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Украина, председатель наблюдательного совета Ощадбанка
  • Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital;
  • Андрей Усенко, СЕО и соучредитель «Твой Круг», совладелец «КУА «Профит»
Не упустите возможность разобраться в новых инструментах для инвесторов, узнать о крупных сделках и обсудить финансовые стратегии для укрепления собственного бизнеса!

Билеты можно приобрести по ссылке.

По материалам:
Finance.ua
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