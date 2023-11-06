Фон дер Ляйен отметила прогресс в разработке плана программы на €50 миллиардов для Украины — Finance.ua
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Фон дер Ляйен отметила прогресс в разработке плана программы на €50 миллиардов для Украины

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Фон дер Ляйен отметила прогресс в разработке плана программы на €50 миллиардов для Украины
Фон дер Ляйен отметила прогресс в разработке плана программы на €50 миллиардов для Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметил прогресс в разработке плана для программы Ukraine Facility, которая будет предусматривать предоставление Украине финансирования в размере 50 млрд евро.
Об этом она заявила на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским встрече со СМИ в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
«План Украины является ключевым для получения доступа к 50 миллиардам евро. Был очень хороший прогресс, и теперь мы должны упорно работать, чтобы выйти на финишную прямую в ближайшие несколько недель», — заявила президент Еврокомиссии.
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Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 3 ноября заявил, что Украина передала Еврокомиссии предварительный проект Плана для программы Ukraine Facility.
Программа Ukraine Facility рассчитана на 50 млрд евро, которые Украина получит в течение 2024 — 2027 годов. Денежные средства будут направлены в государственный и частный секторы экономики и на финансирование бюджетных расходов.
По материалам:
Укрінформ
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