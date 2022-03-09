Fitch останавливает деятельность в россии — Finance.ua

Fitch останавливает деятельность в россии

Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Fitch останавливает деятельность в россии

Fitch Group приняла решение немедленно приостановить коммерческую деятельность в россии.

Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Операции группы охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются в россии через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Группа продолжит давать аналитические отчеты рынка, готовя их за пределами страны.

Также Fitch заявила, что поддержит своих российских служащих.

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