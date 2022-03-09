Fitch останавливает деятельность в россии — Finance.ua

Fitch останавливает деятельность в россии
Сегодня 12:30 — Фондовый рынок Fitch останавливает деятельность в россии
Fitch Group приняла решение немедленно приостановить коммерческую деятельность в россии.
Об этом сообщается в пресс-релизе группы.
Операции группы охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются в россии через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Группа продолжит давать аналитические отчеты рынка, готовя их за пределами страны.
Также Fitch заявила, что поддержит своих российских служащих.
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