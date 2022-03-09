Fitch останавливает деятельность в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Fitch останавливает деятельность в россии

Сегодня 12:30Фондовый рынок
31
Fitch останавливает деятельность в россииFitch останавливает деятельность в россии
Fitch Group приняла решение немедленно приостановить коммерческую деятельность в россии.
Об этом сообщается в пресс-релизе группы.
Операции группы охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются в россии через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Группа продолжит давать аналитические отчеты рынка, готовя их за пределами страны.
Также Fitch заявила, что поддержит своих российских служащих.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.