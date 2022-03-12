Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно — Finance.ua

Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно

Сегодня 17:45 — Личные финансы

Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно

Финская авиакомпания Finnair поддерживает украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте.

Об этом сообщает LowcostAvia

«Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Приобрести авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться на рейсы в марте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине через UNICEF, а клиенты авиакомпании направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль более чем на 200 тысяч евро.

Справка Finance.ua:

Finnair — крупнейший авиаперевозчик в Финляндии, совершающий как внутренние, так и международные рейсы.

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