Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно — Finance.ua

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Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно

Сегодня 17:45Личные финансы
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Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатноФинская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно
Финская авиакомпания Finnair поддерживает украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте.
Об этом сообщает LowcostAvia.
«Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Приобрести авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться на рейсы в марте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине через UNICEF, а клиенты авиакомпании направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль более чем на 200 тысяч евро.

Справка Finance.ua:

  • Finnair — крупнейший авиаперевозчик в Финляндии, совершающий как внутренние, так и международные рейсы.
По материалам: УНІАН
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