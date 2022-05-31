Финсектор рекордно ухудшил оценку рисков и состояния финансового сектора — Finance.ua

Финсектор рекордно ухудшил оценку рисков и состояния финансового сектора

Сегодня 18:03 — Казна и Политика

Руководители банков, страховых и инвестиционных компаний рекордно ухудшили оценку состояния финансового сектора с 2018 года, то есть с момента введения опроса НБУ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора за май 2022 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и одной инвестиционной компании.

Что показал опрос

Сразу 88% топ-менеджеров считают, что ситуация в финсекторе ухудшилась за последние шесть месяцев. Это более чем вдвое худший баланс ответов, если сравнить с периодом начала коронакризиса.

Подавляющее большинство руководителей финучреждений ожидают дальнейшего ухудшения состояния финансового сектора в следующие шесть месяцев, лишь 9% опрошенных прогнозируют его улучшение.

94% оценили уровень риска в финансовом секторе как высокий или очень высокий.

В то же время общая оценка устойчивости финсектора к значительным негативным событиям почти не изменилась по сравнению с концом 2021 года. Почти половина финучреждений оценивали ее как среднее. Доля опрошенных, считавших устойчивость финсектора высокой или очень высокой, даже несколько возросла.

Какие наибольшие риски для финсектора

Все респонденты главным источником риска назвали войну с россией. Среди крупнейших источников риска преобладали макроэкономические факторы:

уровень инфляции,

обменного курса,

динамика притока инвестиций,

цена активов и качество залога.

Среди основных угроз остался фактор мошенничества и кибернетических угроз — он на шестом месте. В то же время фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, лидировавший с 2018 года, даже не попал в десятку крупнейших источников риска.

Склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода существенно снизилась до самого низкого уровня со второй половины 2020 года.

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