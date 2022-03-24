Финляндия не выдаст лицензию атомной электростанции, которую строит «Росатом» — Finance.ua

Финляндия не выдаст лицензию атомной электростанции, которую строит «Росатом»

Сегодня 04:12 — Энергетика

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что выдача лицензии проекту АЭС «Ханхикви», в строительстве которой участвует «Росатом», «совершенно невозможна».

Об этом он сказал в ходе дискуссии в парламенте, пишет финская государственная телерадиокомпания Yle

Так, депутат парламента Харри Харкимо спросил министра, почему строительные работы продолжаются, хотя члены Кабмина неоднократно заявляли, что проект Fennovoima не получит лицензии.

Линтиля также спросили, можно ли изменить поставщика реакторов для АЭС с российского на, например, японского.

По словам министра в ситуации, когда крупный собственник будущей АЭС нарушил все связанные с ядерной энергетикой правила и насильственно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию совершенно невозможно выдать.

Министр добавил, что решение о продлении проекта АЭС «Ханхикиви» или смене поставщика принимаются собственниками, но государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.

«Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть большой собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильственно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать», — подчеркнул Линтиля.

«На протяжении войны Россия захватила две атомные электростанции в Украине — ЧАЭС и ЗАЭС. Крупнейшим акционером Fennovoima является российская госкомпания „Росатом“, отвечающая за производство российского ядерного оружия», — напоминает издание.

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