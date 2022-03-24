Финляндия не выдаст лицензию атомной электростанции, которую строит «Росатом» — Finance.ua

По словам министра в ситуации, когда крупный собственник будущей АЭС нарушил все связанные с ядерной энергетикой правила и насильственно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию совершенно невозможно выдать.
Министр добавил, что решение о продлении проекта АЭС «Ханхикиви» или смене поставщика принимаются собственниками, но государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.
«Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть большой собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильственно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать», — подчеркнул Линтиля.
«На протяжении войны Россия захватила две атомные электростанции в Украине — ЧАЭС и ЗАЭС. Крупнейшим акционером Fennovoima является российская госкомпания „Росатом“, отвечающая за производство российского ядерного оружия», — напоминает издание.