ЕС разделился по поводу энергетического эмбарго против РФ: кто блокирует решение — Finance.ua
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ЕС разделился по поводу энергетического эмбарго против РФ: кто блокирует решение

Сегодня 19:07Энергетика
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Страны Евросоюза разделились на разные лагеря в ходе обсуждении эмбарго на российскую нефть, газ и уголь — в частности, запрет на импорт российской нефти блокируют Германия и Нидерланды.
Об этом сообщает Reuters.
Следовательно, во время встречи в понедельник министры иностранных дел стран ЕС так и не пришли к пониманию, вводить ли санкции против энергетического сектора России из-за ее вторжения в Украину.
Германия и Нидерланды заявили, что блок слишком сильно зависит от российской нефти и газа, чтобы принять решение об эмбарго. Страны считают, что ЕС зависит от российской нефти и газа, и не может сейчас отключиться.
«Вопрос нефтяного эмбарго — это не вопрос, хотим мы или не хотим, а вопрос, насколько мы зависим от нефти», — заявляла ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Кроме того, отметила она, есть и другие страны-члены, которые не могут остановить импорт нефти «на днях». Германия считает, что ЕС следует работать над уменьшением зависимости от Москвы в энергетическом секторе.
При этом Италия, которая зависит от российского газа, апеллирует к и без того высоким ценам на энергоносители. Санкции по углю являются красной линией для Германии, Польши и Дании. При этом есть лагерь, для которых нефть — неприкосновенна, в частности, это Нидерланды.
При этом оппонирующий лагерь представлен странами Балтии, которые хотят более суровых санкций против агрессора. Регион хочет нефтяного эмбарго, а министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис публично выступал за полный пакет санкций, включая блокировку портов:
«Почему Европа должна дать Путину больше времени, чтобы заработать больше денег на нефти и газе? Больше времени для использования европейских портов? Больше времени для использования несанкционированных российских банков в Европе? Пора отключить подпитку», — написал он в Twitter.
По словам собеседников агентства, другие обсуждаемые потенциальные санкции включают закрытие лазеек в трастовых фондах, которыми пользуются олигархи, расширение санкционного списка, закрытие портов ЕС для российских кораблей и отключение большего количества российских банков от SWIFT.
Все это снова будет обсуждаться в четверг, когда президент США Джо Байден будет находиться в Брюсселе для переговоров с НАТО, ЕС и членами Большой семерки, включая Японию, по поводу более жестких санкций против Москвы.
По материалам: Економічна Правда
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