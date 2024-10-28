Финляндия арестовала часть активов россии на десятки миллионов долларов — Finance.ua

Финляндия арестовала часть активов россии на десятки миллионов долларов
Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК «Нафтогаз Украины» и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие россии на территории Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.
«Это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к россию относительно экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы Нафтогаз. Мы принимаем активные действия по исполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Как говорится в сообщении, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по арбитражному решению.
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