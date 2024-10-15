Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро — Finance.ua

Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро

Французские суды арестовали активы на сумму свыше 70 млн евро, принадлежащие двум бизнесменам российского происхождения, в рамках расследований в отношении возможного отмывания денег.

Об этом сообщили AFP Le Monde со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, французская прокуратура в марте начала расследование в отношении бизнесменов российского происхождения Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, у которых есть паспорта Кипра.

Собеседник AFP утверждает, что расследование подтвердило обоснованное подозрение в укрывательстве происхождения средств, использованных для приобретения недвижимости.

«Расследование касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах», — заявили в прокуратуре Парижа.

В результате суды одобрили конфискацию имения площадью 22,5 га в Грасси (департамент Приморские Альпы), вилл в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар) и люксовых автомобилей, принадлежащих Горюхину и Опенгейму.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.