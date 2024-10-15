Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро — Finance.ua
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Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро

Фондовый рынок
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Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро
Франция арестовала имущество двух россиян более чем на 70 млн евро
Французские суды арестовали активы на сумму свыше 70 млн евро, принадлежащие двум бизнесменам российского происхождения, в рамках расследований в отношении возможного отмывания денег.
Об этом сообщили AFP и Le Monde со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, французская прокуратура в марте начала расследование в отношении бизнесменов российского происхождения Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, у которых есть паспорта Кипра.
Собеседник AFP утверждает, что расследование подтвердило обоснованное подозрение в укрывательстве происхождения средств, использованных для приобретения недвижимости.
«Расследование касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах», — заявили в прокуратуре Парижа.
В результате суды одобрили конфискацию имения площадью 22,5 га в Грасси (департамент Приморские Альпы), вилл в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар) и люксовых автомобилей, принадлежащих Горюхину и Опенгейму.
По материалам:
Європейська правда
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