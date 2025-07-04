Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов — Finance.ua

Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов Сегодня 09:31

Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, открывающий налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.

Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По словам депутата, доступ к реестрам банковских счетов и сейфов граждан будут иметь:

Государственная налоговая служба;

Правоохранители;

Государственная служба финансового мониторинга;

Национальное агентство по предотвращению коррупции;

Агентство по розыску и менеджменту активов.

«Убежден, следующий этап — подготовка к открытию банковской тайны. Что Минфин уже записал в бюджетную декларацию. О чем они прямо заявили на заседании Комитета», — сказал Железняк.

18 членов комитета проголосовали за. Еще 2 воздержались.

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Напомним, 30 апреля 2025 года правительство подало в Верховную Раду законопроект № 13233, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с требованиями SEPA. Его подготовили с учетом замечаний Еврокомиссии, изучавшей заявку Украины на участие в SEPA.

В июне министр финансов Сергей Марченко заявил, что если Украина будет следить за банковскими счетами граждан, это должно помочь адаптировать платежи к зоне евро — SEPA.

«Я считаю, что нам нужно принять тот факт, что если мы хотим получить возможность проведения платежей в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет иного выбора. Это наши обязательства перед партнерами и это шаг, который позволит адаптировать наши платежи к зоне евро», — сказал Марченко.

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