Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов — Finance.ua
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Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов

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Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов
Финкомитет одобрил законопроект, который откроет налоговикам доступ к реестру банковских счетов
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, открывающий налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.
Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
По словам депутата, доступ к реестрам банковских счетов и сейфов граждан будут иметь:
  • Государственная налоговая служба;
  • Правоохранители;
  • Государственная служба финансового мониторинга;
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции;
  • Агентство по розыску и менеджменту активов.
«Убежден, следующий этап — подготовка к открытию банковской тайны. Что Минфин уже записал в бюджетную декларацию. О чем они прямо заявили на заседании Комитета», — сказал Железняк.
18 членов комитета проголосовали за. Еще 2 воздержались.
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Напомним, 30 апреля 2025 года правительство подало в Верховную Раду законопроект № 13233, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с требованиями SEPA. Его подготовили с учетом замечаний Еврокомиссии, изучавшей заявку Украины на участие в SEPA.
В июне министр финансов Сергей Марченко заявил, что если Украина будет следить за банковскими счетами граждан, это должно помочь адаптировать платежи к зоне евро — SEPA.
«Я считаю, что нам нужно принять тот факт, что если мы хотим получить возможность проведения платежей в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет иного выбора. Это наши обязательства перед партнерами и это шаг, который позволит адаптировать наши платежи к зоне евро», — сказал Марченко.
По материалам:
The page
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