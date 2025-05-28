Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн — Finance.ua

Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн Сегодня 09:04 — Кредит&Депозит

Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн

Благодаря выданным на прошлой неделе 1,8 млрд грн новых льготных кредитов количество займов возросло до почти 115,7 тысяч, а общая их сумма составила 401,5 млрд грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Запущенная в начале 2020 года как программа поддержки прежде всего малого бизнеса, «5−7-9%» масштабировалась во время пандемии Covid-19, но самое важное значение приобрела уже во время полномасштабной войны.

После 24 февраля 2022 года выдано более 80,8 тысячи займов (69,9% от общего количества от старта программы) на сумму 311,8 млрд грн (77,7% от общей суммы за время действия программы), в том числе по следующим направлениям:

76,46 млрд грн — на пополнение оборотного капитала (24,5% от общей суммы кредитов военного времени);

57,30 млрд грн — на антивоенные цели (18,4%);

47,36 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей (15,2%);

41,83 млрд грн — финансирование инвестиционных программ (13,4%);

38,37 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции (12,3%);

34,63 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска (11,1%).

В настоящее время программа «5−7-9%» стала главным драйвером кредитования в Украине.

В то же время Гетманцев еще раз подчеркнул, что Украине нужно еще больше внимания уделять и другим направлениям кредитования по важным для государства направлениям.

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«Имею в виду кредитование оборонно-промышленного комплекса (который при условии улучшения доступа к финансированию и частичного разрешения на экспортные операции может существенно нарастить производство и улучшить свою экономику) и ипотечное кредитование (где, если вывести за скобки государственную программу єОселя, к сожалению, ситуация довольно сложная, особенно учитывая масштабы повреждений и разрушений в жилом секторе).

В рамках программы «5−7-9%» нужно усиливать фокус на таком направлении, как кредитование бизнеса в регионах с высокой степенью риска безопасности (прифронтовых территориях), ведь там по понятным причинам ему практически нет альтернативы", — написал чиновник.

Справка Finance.ua:

напомним, программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является составной частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и направлена ​​на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий;

программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки;

на сегодня участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «ПриватБанк» (53,2 тыс.), «Ощадбанк» (17,6 тыс.) и «Укргазбанк» (6,3 тыс.).

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