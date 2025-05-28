Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн — Finance.ua
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Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн

Кредит&Депозит
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Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн
Финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» превысило 400 млрд грн
Благодаря выданным на прошлой неделе 1,8 млрд грн новых льготных кредитов количество займов возросло до почти 115,7 тысяч, а общая их сумма составила 401,5 млрд грн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Запущенная в начале 2020 года как программа поддержки прежде всего малого бизнеса, «5−7-9%» масштабировалась во время пандемии Covid-19, но самое важное значение приобрела уже во время полномасштабной войны.
После 24 февраля 2022 года выдано более 80,8 тысячи займов (69,9% от общего количества от старта программы) на сумму 311,8 млрд грн (77,7% от общей суммы за время действия программы), в том числе по следующим направлениям:
  • 76,46 млрд грн — на пополнение оборотного капитала (24,5% от общей суммы кредитов военного времени);
  • 57,30 млрд грн — на антивоенные цели (18,4%);
  • 47,36 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей (15,2%);
  • 41,83 млрд грн — финансирование инвестиционных программ (13,4%);
  • 38,37 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции (12,3%);
  • 34,63 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска (11,1%).
В настоящее время программа «5−7-9%» стала главным драйвером кредитования в Украине.
В то же время Гетманцев еще раз подчеркнул, что Украине нужно еще больше внимания уделять и другим направлениям кредитования по важным для государства направлениям.
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«Имею в виду кредитование оборонно-промышленного комплекса (который при условии улучшения доступа к финансированию и частичного разрешения на экспортные операции может существенно нарастить производство и улучшить свою экономику) и ипотечное кредитование (где, если вывести за скобки государственную программу єОселя, к сожалению, ситуация довольно сложная, особенно учитывая масштабы повреждений и разрушений в жилом секторе).
В рамках программы «5−7-9%» нужно усиливать фокус на таком направлении, как кредитование бизнеса в регионах с высокой степенью риска безопасности (прифронтовых территориях), ведь там по понятным причинам ему практически нет альтернативы", — написал чиновник.

Справка Finance.ua:

  • напомним, программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является составной частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и направлена ​​на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий;
  • программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки;
  • на сегодня участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «ПриватБанк» (53,2 тыс.), «Ощадбанк» (17,6 тыс.) и «Укргазбанк» (6,3 тыс.).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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