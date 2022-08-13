Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года — Finance.ua

Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года Сегодня 15:14 — Личные финансы

Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года

В четвертом квартале текущего года стоимость услуг фиксированного доступа в интернет в Украине вырастет на 15-25%.

Такое подорожание прогнозирует заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко.

«Я могу спрогнозировать рост стоимости доступа в интернет на уровне +15-25% в зависимости от города, примерно в течение четвертого квартала этого года. В некоторых регионах уже такое увеличение произошло», — отметил Федиенко.

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По мнению депутата, помимо инфляции и роста затрат на ремонты в связи с активными боевыми действиями на территории Украины рост цен на фиксированный доступ в интернет также будет связан с планами увеличить налогообложение импорта на 10%.

«Но операторы, я думаю, и без этого поднимут цены — им нужно сохранить людей, сохранить специалистов», — подчеркнул он.

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НВ По материалам:

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