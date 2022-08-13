Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года

Личные финансы
64
Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года
Фиксированный интернет может подорожать в Украине на 25% уже к концу года
В четвертом квартале текущего года стоимость услуг фиксированного доступа в интернет в Украине вырастет на 15-25%.
Такое подорожание прогнозирует заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко.
«Я могу спрогнозировать рост стоимости доступа в интернет на уровне +15-25% в зависимости от города, примерно в течение четвертого квартала этого года. В некоторых регионах уже такое увеличение произошло», — отметил Федиенко.
Читайте также
По мнению депутата, помимо инфляции и роста затрат на ремонты в связи с активными боевыми действиями на территории Украины рост цен на фиксированный доступ в интернет также будет связан с планами увеличить налогообложение импорта на 10%.
«Но операторы, я думаю, и без этого поднимут цены — им нужно сохранить людей, сохранить специалистов», — подчеркнул он.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.