Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію" — Finance.ua

Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію" Сегодня 12:14 — Казна и Политика

Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение «Дія». По его словам, в 2022 году через «Дію» было уплачено 1,4 млрд грн налогов.

Об этом глава Минцифры рассказал на экономическом форуме «Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для обновления Украины», сообщают Новости.Live.

По словам Федорова, приложением «Дія» пользуются уже 19 миллионов украинцев. С его помощью налоги платят 1,2 миллиона ФЛП.

Глава Минцифры отметил, что удобство уплаты налогов в «Дії» будет формировать у общества спрос на реформирование и цифровизацию Государственной налоговой службы.

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По словам Федорова, на данный момент самая главная задача — сделать реализацию всех государственных услуг «в несколько кликов», а также дать возможность украинцам при уплате налогов видеть, куда будут направлены их средства.

«Конечно, каждую транзакцию невозможно отследить. Но чтобы можно было увидеть, что эти средства идут в местный бюджет, а эти — в центральный. Потому что нам нужно еще менять культуру уплаты налогов. Чтобы все понимали, что можно спрашивать с местных и центральных властей», — добавил Михаил Федоров.

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