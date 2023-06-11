Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію" — Finance.ua
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Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію"

Казна и Политика
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Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію"
Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели уплатили через "Дію"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение «Дія». По его словам, в 2022 году через «Дію» было уплачено 1,4 млрд грн налогов.
Об этом глава Минцифры рассказал на экономическом форуме «Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для обновления Украины», сообщают Новости.Live.
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По словам Федорова, приложением «Дія» пользуются уже 19 миллионов украинцев. С его помощью налоги платят 1,2 миллиона ФЛП.
Глава Минцифры отметил, что удобство уплаты налогов в «Дії» будет формировать у общества спрос на реформирование и цифровизацию Государственной налоговой службы.
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По словам Федорова, на данный момент самая главная задача — сделать реализацию всех государственных услуг «в несколько кликов», а также дать возможность украинцам при уплате налогов видеть, куда будут направлены их средства.
«Конечно, каждую транзакцию невозможно отследить. Но чтобы можно было увидеть, что эти средства идут в местный бюджет, а эти — в центральный. Потому что нам нужно еще менять культуру уплаты налогов. Чтобы все понимали, что можно спрашивать с местных и центральных властей», — добавил Михаил Федоров.

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По материалам:
Novyny.live
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