Фармкомпания из Дании стала самой дорогой в Европе — Finance.ua
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Фармкомпания из Дании стала самой дорогой в Европе

Фондовый рынок
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Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk обогнала французского производителя потребительских товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и стала крупнейшей в Европе по рыночной капитализации.
Об этом свидетельствуют данные MarketWatch. На торгах 5 сентября акции Novo Nordisk выросли на 1,99%, а бумаги LVMH упали на 0,83%.
Акции Novo Nordisk резко подорожали благодаря запуску лекарства против ожирения Wegovy в Великобритании. В прошлом месяце исследования показали, что препарат против ожирения снижает риск сердечных приступов и инсультов на 20%.
В августе Novo Nordisk взлетела в цене после успешных испытаний Wegovy и укрепилась на второй позиции самых дорогих компаний Европы.
Это сравнимо с капитализацией американской фармкомпании Eli Lilly and Co. ($417 млрд), которая является крупнейшим конкурентом датской фирмы и нефтяной Exxon Mobil ($422 млрд).
По материалам:
ua.news
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