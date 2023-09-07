Фармкомпания из Дании стала самой дорогой в Европе — Finance.ua

Фармкомпания из Дании стала самой дорогой в Европе Сегодня 05:19 — Фондовый рынок

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk обогнала французского производителя потребительских товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и стала крупнейшей в Европе по рыночной капитализации.

Об этом свидетельствуют данные MarketWatch. На торгах 5 сентября акции Novo Nordisk выросли на 1,99%, а бумаги LVMH упали на 0,83%.

Акции Novo Nordisk резко подорожали благодаря запуску лекарства против ожирения Wegovy в Великобритании. В прошлом месяце исследования показали, что препарат против ожирения снижает риск сердечных приступов и инсультов на 20%.

В августе Novo Nordisk взлетела в цене после успешных испытаний Wegovy и укрепилась на второй позиции самых дорогих компаний Европы.

Это сравнимо с капитализацией американской фармкомпании Eli Lilly and Co. ($417 млрд), которая является крупнейшим конкурентом датской фирмы и нефтяной Exxon Mobil ($422 млрд).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.