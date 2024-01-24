Ежемесячное государственное пособие на проживание: кто может получить 3000 и 2000 грн — Finance.ua

Ежемесячное государственное пособие на проживание: кто может получить 3000 и 2000 грн Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС

Владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на выплаты ВПЛ.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Кто имеет право на пособие

Среди тех, кто имеет право на получение справки о взятии на учет как ВПЛ:

лица, жилье которых уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания) в результате вооруженной агрессии российской федерации (при наличии подтверждения соответствующим актом обследования технического состояния дома или квартиры). Это предусмотрено Постановлением КМУ от 1 октября 2014 г. № 509.

Выплаты ВПЛ могут быть назначены таким лицам в соответствии с правительственным Постановлением от 20 марта 2022 г. № 332.

Как предоставляется пособие

Государственное пособие может предоставляться еще на один шестимесячный период, если человек вернулся на место жительства, с которого он переместился, отказался от пособия и после этого его жилье было уничтожено или повреждено.

Это пособие выплачивается при наличии данных о поврежденном/разрушенном жилье в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации против Украины.

Или — при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждении/уничтожении жилого помещения в результате вооруженной агрессии рф, которое предоставляется с заявлением на получение пособия.

не смогут получать пособие от государства. Напомним, с 1 января 2024 года в Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше

Деньги не будут получать ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета).

Также пособие отменили для тех переселенцев, кто приобрел новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ).

Граждане, которые находятся за рубежом более месяца, а если точно, то 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин, не будут получать деньги с 1 января 2024 года.

Справка Finance.ua:

жилье, отнесенное к 2 и 3 категориям повреждения, считается непригодным для проживания.

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