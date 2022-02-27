Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России — Finance.ua

Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Сегодня 19:17 — Мир

Самолет

Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России из-за начавшейся войной против Украины. В санкции также попадут российские пропагандистские СМИ.

Об этом 27 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Запрет летать над ЕС касается и частных самолетов.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для принадлежащих России самолетов, зарегистрированные в России или контролируемые Россией. Они не могут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе частные самолеты олигархов», — отметила чиновница.

Также ЕС запретит работу на своей территории «кремлевской медиамашины».

«Государственные Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь для оправдания путинской войны. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе», — заявили в Еврокомиссии.

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