Евросоюз откроет для Украины платформу совместных закупок газа — Finance.ua

Евросоюз откроет для Украины платформу совместных закупок газа

Сегодня 12:02 — Энергетика

Европейский Союз откроет для Украины и ряда других стран платформу совместных закупок газа.

Об этом говорится в выводах саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС, которые обнародованы на сайте Европейского Совета.

В частности, отмечена важность изучения предложений Европейской комиссии по политике хранения газа в ЕС, должным образом учитывая и удовлетворяя интересы государств-членов, которые имеют большие хранилища для хранения газа для того, чтобы обеспечить справедливый баланс.

Лидеры ЕС заявили, что пополнение газовых хранилищ в Евросоюзе должно начаться как можно скорее с учетом национальных мер по обеспечению соответствующей готовности.

Также сказано, что на следующую зиму страны-члены и Еврокомиссия должны срочно осуществить ряд мероприятий.

В частности, среди прочего, надо вместе работать над добровольной совместной закупкой газа, сжиженного газа и водорода, и оптимально использовать коллективную политическую и рыночную долю Европейского Союза и стран-членов с целью снижения цен в ходе переговоров.

«Платформа совместных закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров (Украины, Грузии и Молдовы — ред.)», — говорится в выводах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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