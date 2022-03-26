Евросоюз откроет для Украины платформу совместных закупок газа — Finance.ua

Европейский Союз откроет для Украины и ряда других стран платформу совместных закупок газа.
Об этом говорится в выводах саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС, которые обнародованы на сайте Европейского Совета.
В частности, отмечена важность изучения предложений Европейской комиссии по политике хранения газа в ЕС, должным образом учитывая и удовлетворяя интересы государств-членов, которые имеют большие хранилища для хранения газа для того, чтобы обеспечить справедливый баланс.
Лидеры ЕС заявили, что пополнение газовых хранилищ в Евросоюзе должно начаться как можно скорее с учетом национальных мер по обеспечению соответствующей готовности.
Также сказано, что на следующую зиму страны-члены и Еврокомиссия должны срочно осуществить ряд мероприятий.
В частности, среди прочего, надо вместе работать над добровольной совместной закупкой газа, сжиженного газа и водорода, и оптимально использовать коллективную политическую и рыночную долю Европейского Союза и стран-членов с целью снижения цен в ходе переговоров.
«Платформа совместных закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров (Украины, Грузии и Молдовы — ред.)», — говорится в выводах.