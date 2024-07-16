Евросоюз может ввести пошлины на мед, кукурузу и курятину из Украины — Finance.ua

Евросоюз может ввести пошлины на мед, кукурузу и курятину из Украины Сегодня 19:33 — Мир

Евросоюз может ввести пошлины на мед, кукурузу и курятину из Украины

Украина, против экспорта которой в ЕС сахара, яиц и овса уже приняли защитные меры, выбирает лимиты бестарифной торговли с ЕС и другими видами сельскохозяйственной продукции, что означает, что вскоре Украина достигнет предельного лимита в бестарифной торговле с ЕС медом, кукурузой и курятиной.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

«Я доволен, что сегодня во время дискуссии по Украине страны-члены, в целом, высказали положительные мнения о новых АМТ, и о введенных защитных мерах. Это была инициатива еврокомиссара по сельскому хозяйству — предоставить эти лимиты на импорт, и они работают. Они были активированы для трех продуктов — сахара, яиц и овса. Мы наблюдаем ситуацию с другими чувствительными продуктами. Ближайший — мед, экспорт которого достиг уже 89 процентов от лимитов, кукуруза — 67 процентов, и курятина — 59 процентов», — сказал еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Войцеховский.

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При этом он отметил, что упрек части европейских политиков и европейского сообщества в адрес Совместной сельскохозяйственной политики ЕС в том, что она направлена ​​на сокращение собственного производства и на дальнейшее увеличение зависимости от импортируемых продуктов, безосновательны. По словам еврокомиссара, ЕС был и будет оставаться крупнейшим экспортером сельскохозяйственных товаров в мире.

В прошлом году, отметил Войцеховский, положительное сальдо ЕС в торговле аграрной продукцией достигло рекордных 70 миллиардов евро. В этом году этот рекорд может быть преодолен, поскольку только за первый квартал такой положительный баланс ЕС по торговле с третьими странами уже составил 18 миллиардов евро.

Укрінформ По материалам:

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