Евросоюз и США заключили пакт по энергоресурсам — Finance.ua
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Евросоюз и США заключили пакт по энергоресурсам

Сегодня 16:45Энергетика
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Евросоюз и США заключили пакт по энергоресурсамЕвросоюз и США заключили пакт по энергоресурсам
Евросоюз и США заключили соглашение о поставках в Европу большего количества сжиженного газа из США.
Об этом пишет Reuters.
Так, в рамках сокращения зависимости ЕС от российского газа уже в текущем году США будет дополнительно поставлено 15 млрд кубометров СПГ.
«Соединенные Штаты будут работать с международными партнерами и будут стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем», — говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что долгосрочная цель состоит в том, чтобы обеспечить по крайней мере до 2030 года около 50 млрд кубометров в год дополнительного СПГ из США.
Сегодня лидеры ЕС обсудят, что могут сделать, чтобы снизить высокие счета за электроэнергию. По данным издания, Испания, Греция и другие страны будут выступать за ограничение цен на электроэнергию и вмешательство в рынок, в то время как группа, в которую входят Германия и Нидерланды, будет сопротивляться и пытаться отсрочить такие шаги.
Кроме того, могут быть обсуждены вопросы введения эмбарго на российские энергоресурсы.
Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе и более четверти импорта нефти.
27 лидеров также обязуются начать совместные закупки газа и заполнение хранилищ до следующей зимы, чтобы создать буфер на случай дальнейших проблем со снабжением.
По материалам: Корреспондент.net
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