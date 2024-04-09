Евросоюз экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов — Finance.ua

Евросоюз экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов Сегодня 15:45

Евросоюз направил экстренную помощь Киеву в виде 167 генераторов после российских атак на ее энергетическую инфраструктуру, которые уже направляются в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предложили 157 электрогенераторов разной мощности через Механизм гражданской защиты ЕС, в то же время Евросоюз предоставил 10 электрогенераторов большой мощности из собственных запасов стоимостью 3,57 млн ​​евро.

«Каждый из этих (10) мощных генераторов мощностью 1 МВт может обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в условиях чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

По словам комиссара по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, план рф погрузить Украину в темноту не будет успешным, ведь «ЕС работает круглосуточно, чтобы поддержать энергоснабжение в Украине».

«Это подчеркивает важность готовности для эффективного реагирования на кризис. Я также благодарю Австрию, Германию, Швецию и Нидерланды за их немедленные предложения по предоставлению Украине генераторов через Механизм гражданской защиты ЕС», — добавил он.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в тесном контакте с украинскими властями на местах для предоставления дальнейшей помощи в случае необходимости, отмечают в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что датское правительство выделило 40 миллионов датских крон (более 5 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.

Економічна Правда По материалам:

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