Европейский авторынок растет уже 7 месяцев подряд: кто в тренде — Finance.ua

Европейский авторынок растет уже 7 месяцев подряд: кто в тренде Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Европейский автомобильный рынок растет уже семь месяцев подряд. По итогам февраля 2023 года продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составили 802 763 единицы.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В феврале рост показали все крупнейшие авторынки Европы: в Испании он вырос на 19,2%, в Италии — на 17,4%, во Франции — на 9,4%, а в Германии — на 2,8%.

Наибольший рост продаж новых авто зафиксировали

в Испании (+32,1%)

Италии (+18,2%)

во Франции продажи выросли на 9,1%

в Германии количество регистраций почти не изменилось (+0,2%).

Производители

Что касается конкретных автопроизводителей, то продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе по итогам февраля выросли на 18,2%, группы Renault — на 26,3%, Mercedes-Benz — на 8,5%, а у альянса Stellantis, объединяющего концерны Fiat Chrysler и PSA Group, они выросли на 1,6%.

Негативную динамику на европейском рынке в последний месяц зимы продемонстрировали Mitsubishi (-49,3%), Honda (-36,3%), BMW Group (-2,2%), Ford (-3,4%) и Volvo (- 0,1%).

Напомним, февраль 2023 стал первым месяцем с начала полномасштабной войны, подавшим признаки восстановления украинского авторынка.

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MMR По материалам:

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