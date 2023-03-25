Европейский авторынок растет уже 7 месяцев подряд: кто в тренде — Finance.ua

Европейский авторынок растет уже 7 месяцев подряд: кто в тренде
Европейский автомобильный рынок растет уже семь месяцев подряд. По итогам февраля 2023 года продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составили 802 763 единицы.
Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
В феврале рост показали все крупнейшие авторынки Европы: в Испании он вырос на 19,2%, в Италии — на 17,4%, во Франции — на 9,4%, а в Германии — на 2,8%.
Наибольший рост продаж новых авто зафиксировали
- в Испании (+32,1%)
- Италии (+18,2%)
- во Франции продажи выросли на 9,1%
- в Германии количество регистраций почти не изменилось (+0,2%).
Производители
Что касается конкретных автопроизводителей, то продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе по итогам февраля выросли на 18,2%, группы Renault — на 26,3%, Mercedes-Benz — на 8,5%, а у альянса Stellantis, объединяющего концерны Fiat Chrysler и PSA Group, они выросли на 1,6%.
Негативную динамику на европейском рынке в последний месяц зимы продемонстрировали Mitsubishi (-49,3%), Honda (-36,3%), BMW Group (-2,2%), Ford (-3,4%) и Volvo (- 0,1%).
Напомним, февраль 2023 стал первым месяцем с начала полномасштабной войны, подавшим признаки восстановления украинского авторынка.
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