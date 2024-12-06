Европейские предприятия готовятся к новому шоку из-за высоких цен на газ этой зимой — Finance.ua

Европейские предприятия готовятся к новому шоку из-за высоких цен на газ этой зимой Сегодня 12:34

Европейские промышленные предприятия, которые уже сталкиваются с трудностями, готовятся к новому шоку из-за высоких цен на газ этой зимой.

Об этом пишет агентство Reuters.

Эта обеспокоенность вызвана исчерпанием запасов в холодную погоду, усилением конкуренции с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) и риском уменьшения поставок из россии.

После энергетического кризиса 2022 года, когда цены на газ достигли почти 350 евро за мегаватт-час (МВт-час), десятки компаний по всей Европе закрыли заводы, сократили производство и уменьшили количество рабочих мест. Высокие цены на газ подорвали их конкурентоспособность.

Сейчас многие предприятия поддерживают низкий уровень потребления газа и ограничивают производственную активность, что негативно влияет на и без того медленный экономический рост в Европе. Спрос на газ в ЕС на 17% ниже среднего уровня за пять лет до пандемии.

Тем временем цены на газ в Европе достигли самого высокого уровня за последний год, и аналитики прогнозируют дальнейший рост. «Нас беспокоит, что мы снижаем бдительность из-за того, что цены на энергоносители сейчас ниже, чем в 2022 году», — сказал Свеин Торе Холсетер, генеральный директор компании по производству удобрений Yara.

«Следует помнить, что цены все еще значительно выше, чем в таких ключевых регионах, как США, Ближний Восток или россия.»

Дополнительную нервозность вызвала перспектива окончания соглашения по транзиту российского газа через Украину в конце года, что побудило покупателей к активному заключению сделок.

Франсиско Бланч, руководитель отдела исследований товаров и деривативов в Bank of America, прогнозирует, что цены на газ в ЕС могут вырасти до 70 евро/МВт-ч в следующем году по сравнению с примерно 50 евро/МВт-ч сейчас.

Для сравнения, средняя цена на газ в ЕС за пять лет до пандемии составила 17,58 евро/МВт-ч, согласно данным LSEG.

Економічна Правда По материалам:

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