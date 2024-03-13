Европарламент одобрил первый в мире комплексный законопроект об ИИ — Finance.ua

Европарламент одобрил первый в мире комплексный законопроект об ИИ Сегодня 18:18 — Технологии&Авто

Европарламент одобрил первый в мире комплексный законопроект об ИИ

Страны ЕС и Европарламент согласовали первый в мире комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ открывает путь для юридического надзора за технологиями, используемыми в популярных генеративных сервисах искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что участники переговоров от Европейского парламента и 27 стран-членов ЕС преодолели большие разногласия по спорным моментам, таким как генеративный искусственный интеллект и использование полицией системы наблюдения за распознаванием лица.

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«Исторический момент! ЕС стал первым континентом, установившим четкие правила использования ИИ. Это гораздо больше, чем свод правил — это стартовая площадка для европейских стартапов и исследователей, чтобы возглавить глобальную гонку ИИ», — написал на платформе Х еврокомиссар Тьерри Бретон.

Результат был получен после марафонских переговоров за закрытыми дверями на этой неделе, когда одна из сессий длилась 22 часа.

Пока мало подробностей о том, что на самом деле будет включено в закон, который вступит в силу не ранее 2025 года.

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Как пишет издание, строгое и комплексное регулирование со стороны ЕС может стать мощным примером для многих правительств, рассматривающих возможность регулирования. Компаниям с искусственным интеллектом, которым придется подчиняться правилам ЕС, также, вероятно, распространят некоторые из этих обязательств на рынки вне континента.

Закон об искусственном интеллекте первоначально был разработан, чтобы смягчить опасность, связанную с определенными функциями искусственного интеллекта. Но законодатели настаивали на том, чтобы расширить его до базовых моделей, передовых систем, лежащих в основе служб ИИ общего назначения, таких как ChatGPT и чат-бот Google Bard.

Участникам переговоров удалось достичь предварительного компромисса в начале переговоров, несмотря на оппозицию во главе с Францией, которая призвала к саморегулированию, чтобы помочь европейским генеративным компаниям искусственного интеллекта, которые конкурируют с крупными конкурентами США, включая Microsoft, поддерживающую OpenAI.

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