Европа закрывает небо для самолетов РФ: список стран — Finance.ua

Европа закрывает небо для самолетов РФ: список стран

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Европа закрывает небо для самолетов РФ: список стран

Из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины ряд стран приняли решение с сегодняшнего дня закрыть воздушное пространство для этих стран.

Так, с сегодняшнего дня немецкое правительство закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Запрет продлится минимум три месяца.

Сообщается, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто сегодня в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Кроме того, власти Бельгии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний из России», — написал премьер в Twitter.

Прессслужба правительства Италии сообщила, что приняла решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Аналогичное решение приняла Исландия . Страна закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

«Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок в знак солидарности с Украиной», — написала она.

Глава МИД Дании Эппе Куфуд заявил, что государство закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

«На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на общеевропейском запрете. Неспровоцированное нападение России на Украину должно быть встречено строжайшими международными санкциями и осуждением», — заявил министр.

Кроме того, Нидерланды тоже закрывают небо для российских самолетов. Финляндия также закрыла авиапространство для российских самолетов. Об этом заявил в Twitter финский министр транспорта Тимо Харакка.

Напомним, 24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины было введено военное положение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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