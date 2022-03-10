Еврооблигации Украины с пятницы подорожали на 20-40% — Finance.ua
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Еврооблигации Украины с пятницы подорожали на 20-40%

Сегодня 12:16Фондовый рынок
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Еврооблигации Украины с пятницы подорожали на 20-40%Еврооблигации Украины с пятницы подорожали на 20-40%
Цены долларовых еврооблигаций Украины в среду, 9 марта, выросли еще на 4,5-10%, а в целом с прошлой пятницы их рост достиг 20-43%.
По информации Bloomberg, цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года на конец среды составила 45,4% номинала, что соответствует доходности к погашению 270,9% годовых, тогда как в конце прошлой недели ставка достигала 362,4%.
Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 86,4% годовых, в 2024 году — 68,5% годовых, в 2025 году — 50,6% и в 2026 году — 43,8%.
Ставки по бумагам с погашением в 2027-2028 годах снизились до 39-40% против 49-51% в прошлую пятницу, а по более «длинным» бумагам с погашением в 2029-2031 годах они составляли 32,6-28,1%, в то время как их цена равнялась 30% номинала против 21,8% в конце прошлой недели.
Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 46%, в 2030 году — 26,2%.
Курс ВВП-варрантов в среду вырос на 7,5%, а с пятницы — на 54,5% и в настоящее время составляет ориентировочно 22,8% от номинала.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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