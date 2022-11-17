Еврокомиссия: Украина получит 2,5 миллиарда евро от ЕС на следующей неделе — Finance.ua
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Еврокомиссия: Украина получит 2,5 миллиарда евро от ЕС на следующей неделе

Казна и Политика
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Еврокомиссия: Украина получит 2,5 миллиарда евро от ЕС на следующей неделе
Еврокомиссия: Украина получит 2,5 миллиарда евро от ЕС на следующей неделе
Украина получит транш от ЕС в размере 2,5 млрд евро на следующей неделе, еще 0,5 млрд евро в декабре.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы уже выплатили 3 млрд евро. Еще 2,5 млрд евро будет на следующей неделе и еще 0,5 млрд евро будет в декабре», — сказал Домбровскис.
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Еще 3 млрд евро, предусмотренные программой макрофинансовой помощи на текущий год, будут включены в пакет кредитной помощи Украине на 18 млрд евро в следующем году.
«Что касается остальных 3 млрд евро. Решения в этом году были приняты на разовой основе, и, соответственно, поток финансирования не был вполне предсказуемым. Поэтому в каком-то смысле они были учтены в нашем предложении на 18 млрд евро», — уточнил Домбровскис.
Он отметил, что это объясняется размером пакета помощи, поскольку первоначально обсуждали пакет помощи на сумму менее 18 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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