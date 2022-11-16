В Нацбанке рассказали, сколько выплатит Украина кредиторам в 2023 году — Finance.ua
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В Нацбанке рассказали, сколько выплатит Украина кредиторам в 2023 году

Казна и Политика
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В Нацбанке рассказали, сколько выплатит Украина кредиторам в 2023 году
В Нацбанке рассказали, сколько выплатит Украина кредиторам в 2023 году
Украина в 2023 году должна выплатить около $6 млрд совокупно по внешнему и внутреннему валютному долгу.
Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил в интервью РБК-Украина.
«Если брать исключительно государственный сектор, то в 2023 году общие валютные выплаты составят $6 млрд. Из них большая часть — $4,3 млрд — это валютные выплаты правительству, а еще около $2 млрд — это погашение Национальным банком кредита перед МВФ. Если мы говорим о выплатах правительства, то из них $1,7 млрд — это выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа», — уточнил Николайчук.
«То есть у нас фактически по внешнему долгу правительство должно выплатить всего около $2,6 млрд. И это, прежде всего, выплаты перед МВФ, по проектным кредитам Всемирного банка, перед другими международными финансовыми организациями, международными партнерами. То есть, эти выплаты не предусматривают выплат перед частными кредиторами. Поэтому там реструктурировать нечего», — добавил замглавы НБУ.
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Как сообщалось, в начале августа Украина получила согласие владельцев еврооблигаций для отсрочки выплат по ним и продления срока погашения ценных бумаг на два года.
Ожидается, что отсрочка выплат по всем еврооблигациям и ВВП-варрантам позволит Украине сэкономить $5 млрд в следующие два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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