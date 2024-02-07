Еврокомиссия рекомендует к 2040 году сократить в ЕС выбросы парниковых газов на 90% — Finance.ua

Еврокомиссия рекомендует к 2040 году сократить в ЕС выбросы парниковых газов на 90% Сегодня 20:20 — Мир

Еврокомиссия рекомендует к 2040 году сократить в ЕС выбросы парниковых газов на 90%

Европейская комиссия рекомендует до 2040 года сократить в Европейском Союзе все выбросы парниковых газов на 90%.

Об этом сообщает Euronews

«Установление климатической цели к 2040 году поможет европейской промышленности, инвесторам, гражданам и правительствам принять решения в этом десятилетии, которые будут удерживать ЕС на пути достижения цели климатической нейтральности в 2050 году. Это пошлет важные сигналы о том, как эффективно инвестировать и планировать в долгосрочной перспективе, сводя к минимуму риски, связанные с неиспользованными активами», — заявили в Еврокомиссии.

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Отмечается, что сокращение на 90% всех выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 1990-х годов повлечет за собой массовое развертывание систем возобновляемых источников энергии, необратимый отказ от угля и почти полное исчезновение газа из энергетической системы ЕС, а также глубокие изменения в отраслях транспорта, продовольствия, строительства и управления отходами.

Срочность этого вопроса резко возросла после того, как 2023 год был объявлен самым теплым годом с начала учета в 1850 году.

Пока что эти рекомендации Еврокомиссии до 2040 года необязательны для выполнения и имеют целью начать политические дебаты внутри ЕС.

Укрінформ По материалам:

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