Еврокомиссия рекомендует к 2040 году сократить в ЕС выбросы парниковых газов на 90% — Finance.ua

Еврокомиссия рекомендует к 2040 году сократить в ЕС выбросы парниковых газов на 90%
Европейская комиссия рекомендует до 2040 года сократить в Европейском Союзе все выбросы парниковых газов на 90%.
Об этом сообщает Euronews.
«Установление климатической цели к 2040 году поможет европейской промышленности, инвесторам, гражданам и правительствам принять решения в этом десятилетии, которые будут удерживать ЕС на пути достижения цели климатической нейтральности в 2050 году. Это пошлет важные сигналы о том, как эффективно инвестировать и планировать в долгосрочной перспективе, сводя к минимуму риски, связанные с неиспользованными активами», — заявили в Еврокомиссии.
Отмечается, что сокращение на 90% всех выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 1990-х годов повлечет за собой массовое развертывание систем возобновляемых источников энергии, необратимый отказ от угля и почти полное исчезновение газа из энергетической системы ЕС, а также глубокие изменения в отраслях транспорта, продовольствия, строительства и управления отходами.
Срочность этого вопроса резко возросла после того, как 2023 год был объявлен самым теплым годом с начала учета в 1850 году.
Пока что эти рекомендации Еврокомиссии до 2040 года необязательны для выполнения и имеют целью начать политические дебаты внутри ЕС.
Поделиться новостью