Еврокомиссия озвучила варианты финансирования Украины — Finance.ua

Еврокомиссия озвучила варианты финансирования Украины Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Европейская комиссия подготовила варианты, при помощи которых государства-члены ЕС могут финансово поддержать Украину в условиях войны.

Об этом сообщает Politico , в распоряжении которого оказался текст документа Еврокомиссии.

Рассмотрение предложений состоится в четверг, 3 ноября, во время встречи глав минфинов.

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«Украина и дальше будет иметь высокие краткосрочные потребности в финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка Евросоюза была мобилизована как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и предсказуемой основе», — говорится в документе.

Как стало известно, ЕС хочет привлечь до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, чтобы помочь профинансировать около половины ожидаемого дефицита бюджета Украины в 2023 году.

Способы поддержки Украины

Первый вариант привлечения средств, который называют наиболее выгодным, заключается в том, чтобы ссудить деньги под так называемый «запас прочности», или разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран ЕС, и фактическими расходами Евросоюза.

Однако для этого варианта необходимо согласие всех стран ЕС и Европейского парламента, а также изменения в нормативные акты Евросоюза.

Второй вариант — предоставление странами бюджетных гарантий Еврокомиссии, что происходит и сейчас. Однако теперь они должны будут покрывать 100% суммы, а не 61%, поскольку «другого бюджетного покрытия» в бюджете ЕС не осталось.

Предоставление таких гарантий может замедлить помощь на несколько месяцев.

Третий вариант — аналогичен второму, но без национальных гарантий. В этом случае в случае нехватки средств Еврокомиссия должна будет сократить планируемые расходы ЕС и заимствовать и предоставлять кредиты на возвратной основе.

«Министры финансов стран ЕС должны обсудить варианты и выбрать среди них наиболее удачный на встрече в четверг (3 ноября. — Ред.), после чего Еврокомиссия представит предложения в следующую среду», — добавляет Politico.

Напомним, Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, принимающих больше всего беженцев из Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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