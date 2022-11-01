ЕС выделил еще 100 млн евро на украинских беженцев — Finance.ua
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ЕС выделил еще 100 млн евро на украинских беженцев

Казна и Политика
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ЕС выделил еще 100 млн евро на украинских беженцев
ЕС выделил еще 100 млн евро на украинских беженцев
Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
«Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро для семи стран-членов, принимающих у себя большое количество беженцев. Это решение принято после глобальной благотворительной акции, в ходе которой Еврокомиссия обязалась выделить до 400 миллионов на поддержку беженцев из Украины», — говорится в сообщении.
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Первый транш в размере 248 миллионов евро был выделен в мае для пяти стран: Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии. Второй транш из фондов ЕС, предназначенных для внутренних дел, направляется в поддержку Польши, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Страны могут воспользоваться этими ресурсами, чтобы продолжать оказывать помощь беженцам из Украины. Речь идет, в частности, об обеспечении продовольствием, доступе к транспорту и предоставлении временного убежища.
Эти средства должны также повысить способность стран-членов интегрировать в социальную жизнь украинских граждан, включая наиболее уязвимые категории, в том числе детей без сопровождения.
По информации Еврокомиссии, 52 млн евро из общей суммы в 400 млн евро благотворительного взноса Европейской комиссии будут выделены вскоре на развитие проектов по поддержке украинских беженцев, включая предоставление им временных помещений для организованных встреч, качественной психологической помощи и т.д.
По материалам:
Фінансовий клуб
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