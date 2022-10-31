Евросоюз планирует инвестировать в аргентинский сланцевый газ — Finance.ua

Евросоюз планирует инвестировать в аргентинский сланцевый газ Сегодня 03:11 — Энергетика

Европейский Союз планирует в ближайшее время подписать энергетический меморандум о взаимопонимании с Аргентиной с целью решить проблемы с энергоснабжением, в том числе за счет сланцевого газа.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что соглашение является ключевым, поскольку Аргентина «является перспективным энергетическим государством во время высоких международных цен».

«Мы достигаем прогресса в меморандуме о взаимопонимании по энергетическим вопросам. Я надеюсь, что он может быть завершен в ближайшее время. Мы не говорим о годах или месяцах: существует явный взаимный интерес», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что у Аргентины огромные залежи сланцевого газа, но нет возможности его экспортировать.

«Потенциально это очень большое газовое государство. Нужно сделать много инвестиций», — отметил Боррель.

Напомним, что рф, которая раньше была основным поставщиком газа в ЕС, после полномасштабного вторжения в Украину пыталась всячески вызвать срыв подготовки и старта отопительного сезона.

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Діло По материалам:

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