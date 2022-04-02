Еврокомиссия одобрила предложение обмена гривневых наличных беженцев из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Еврокомиссия одобрила предложение обмена гривневых наличных беженцев из Украины

Вчера 09:12Мир
1496
Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации наличной гривны в валюту принимающих государств-членов лицами, убегающими от войны в Украине.
Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Это предложение дополняет гуманитарную помощь, которую ЕС оказывает убегающим из Украины, в частности, когда они путешествуют по странам Союза», — заявили в Еврокомиссии.
Как отмечается, одной из неотложных потребностей беженцев является конвертация наличной гривны в валюту страны пребывания.
«Сегодняшнее предложение имеет целью способствовать скоординированному подходу для всех государств-членов, чтобы предложить бегущим из Украины одинаковые условия для конвертации своих гривневых банкнот в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает», — отметили в Еврокомиссии.
Некоторые государства-члены рассматривают возможность введения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченной суммы гривен на человека, и целью Еврокомиссии является содействие последовательному подходу к таким схемам.
Читайте также
«Схемы должны предусматривать максимальные лимиты в 10 000 гривен на человека без комиссий по официальному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев», — пояснили в Еврокомиссии.
Предложение еще предстоит одобрить Совету ЕС.
Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк готов организовать для миллионов украинских беженцев схему обмена гривны на евро, если ЕС предоставит ЕЦБ гарантию, которая покроет риски банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.