Ethereum впервые приобрел дефляционный характер после The Merge — Finance.ua

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Ethereum впервые приобрел дефляционный характер после The Merge

Финтех и Карты
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Ethereum впервые приобрел дефляционный характер после The Merge
Ethereum впервые приобрел дефляционный характер после The Merge
Около месяца назад Ethereum полностью перешел на доказательство доли (PoS). Многие ожидали, что вслед за этим цена актива взлетит, поскольку уровень предложения сократится. Но дефляционный характер актив приобрел только сейчас.
За последнюю неделю предложение Ethereum сократилось на 0,13%. Эксперты связывают это с двумя факторами — скачок цен на газ и минт XEN, вызвавший дефляционную скорость сжигания ETH.
Переход от майнеров к валидаторам привел к сокращению вознаграждения. В этой связи скорость появления новых «монет» снизилась примерно на 90%.
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Но при этом количество новых блоков выросло. А вместо сокращения платы за газ пользователи увидели ее скачок.
Примечательно, что цена на актив не выросла, а упала. За последнюю неделю курс снизился на более чем 5%. На момент написания новости ETH торгуется на уровне $1242,6.
Инвесторы рассчитывают, что замедление предложения Ethereum приведет к росту цен. Это вполне логично, если речь идет о дефляционных активах. Но в ближайшей перспективе тренд может пойти вниз.

Ethereum: чего ожидать от «криптовалюты № 2»

Это обусловлено позицией некоторых трейдеров. 1,22 млн адресов удерживают 8,38 млн ETH от прорыва свыше $1300. Продавая в разных точках безубыточности, а указанные активы были закуплены по $1325-1365, они только тормозят восходящий тренд.
По материалам:
incrypted
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