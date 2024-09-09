Еще одна страна отказалась от известной платежной системы рф — Finance.ua

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Еще одна страна отказалась от известной платежной системы рф

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Еще одна страна отказалась от известной платежной системы рф
Еще одна страна отказалась от известной платежной системы рф
Из-за санкций Соединенных Штатов Америки Молдова перестала принимать денежные переводы из россии через российскую платежную систему «Золотая корона».
Как пишет The Moscow Times, банки страны приостановили такую ​​услугу на неопределенный период. По данным росСМИ, «Золотая Корона» была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между этими странами. Ранее перестали работать переводы через «Юнистрим» и «Контакт».
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«Eurocreditbank уточняет, что денежные переводы были прекращены в связи с необходимыми операционными корректировками, кредитная организация подчеркнула, что прилагает все усилия для возобновления переводов. Ранее перевод через „Золотую Корону“ можно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что 23 августа американское Министерство финансов ввело санкции против российских финансовых компаний «Атолл», «Диасофт» и Центр финансовых технологий. «С ЦФТ тесно связана „Золотая корона“. При этом саму платежную систему в санкционный реестр не внесли», — говорится в публикации.
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Тогда, по информации журналистов, практически сразу несколько грузинских банков, в том числе один из крупнейших Bank of Georgia, прекратили сотрудничество с этой системой. Аналогичное решение приняли казахстанские Freedom Bank, Банк ЦентрКредит, Народный банк и Евразийский банк. Однако позже в Грузии переводы через платежную систему возобновили. Так поступила и часть казахстанских кредитных организаций.
По материалам:
УНІАН
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