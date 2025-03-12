Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба» — Finance.ua
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Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба»

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Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба»
Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба»
Руководство авиакомпании AirBaltic ожидает возобновления воздушного сообщения в Украине, чтобы вернуться на рынок.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины по итогам встречи представителей авиаперевозчика с замминистра Сергеем Деркачем.
Отмечается, что основной темой переговоров стало состояние гражданской авиации Украины, возможности поддержки и обучения украинских специалистов, анализ Оценки рисков (документа минимизации рисков для частичного открытия воздушного пространства).
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Этот документ был наработан в конце прошлого года совместно с Минразвития, Украэрорухом и военными и определяет ключевые угрозы во время частичного открытия воздушного пространства и меры, необходимые для их минимизации.
По словам Деркача, сейчас документ прорабатывается совместно с авиакомпаниями и профильными регуляторами.
«В настоящее время наш приоритет в сфере гражданской авиации — это сохранение персонала и пригодности инфраструктуры аэропортов, обеспечение стабильного функционирования аэронавигации. В то же время безопасность — это основное в вопросе открытие воздушного пространства. Без создания условий безопасности соответствующие решения невозможны», — отметил Деркач.
По словам первого вице-президента AirBaltic Томаса Рамдала, компания заинтересована вернуться к полетам из Украины. Он отметил, что эти намерения и планы последовательны, и, когда это будет безопасно, Air Baltic исполнит это обязательство.
«Безопасность наших сотрудников, пассажиров и операций всегда будет нашим высоким приоритетом, и после нашего второго личного визита в Киев подготовка к нашему возвращению идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возобновления жизненно важного воздушного сообщения и содействия восстановлению авиации Украины», — заявил Рамдал.
По материалам:
Укрінформ
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