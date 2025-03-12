Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба» — Finance.ua

Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба» Сегодня 17:10

Еще одна европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины после «открытия неба»

Руководство авиакомпании AirBaltic ожидает возобновления воздушного сообщения в Украине, чтобы вернуться на рынок.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины по итогам встречи представителей авиаперевозчика с замминистра Сергеем Деркачем.

Отмечается, что основной темой переговоров стало состояние гражданской авиации Украины, возможности поддержки и обучения украинских специалистов, анализ Оценки рисков (документа минимизации рисков для частичного открытия воздушного пространства).

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Этот документ был наработан в конце прошлого года совместно с Минразвития, Украэрорухом и военными и определяет ключевые угрозы во время частичного открытия воздушного пространства и меры, необходимые для их минимизации.

По словам Деркача, сейчас документ прорабатывается совместно с авиакомпаниями и профильными регуляторами.

«В настоящее время наш приоритет в сфере гражданской авиации — это сохранение персонала и пригодности инфраструктуры аэропортов, обеспечение стабильного функционирования аэронавигации. В то же время безопасность — это основное в вопросе открытие воздушного пространства. Без создания условий безопасности соответствующие решения невозможны», — отметил Деркач.

По словам первого вице-президента AirBaltic Томаса Рамдала, компания заинтересована вернуться к полетам из Украины. Он отметил, что эти намерения и планы последовательны, и, когда это будет безопасно, Air Baltic исполнит это обязательство.

«Безопасность наших сотрудников, пассажиров и операций всегда будет нашим высоким приоритетом, и после нашего второго личного визита в Киев подготовка к нашему возвращению идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возобновления жизненно важного воздушного сообщения и содействия восстановлению авиации Украины», — заявил Рамдал.

Укрінформ По материалам:

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