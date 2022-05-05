ЕС запустит свой план Маршалла для Украины — Мишель

Сегодня 11:36 — Казна и Политика

Донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, может стать отправной для европейского плана Маршалла для Украины.

Об этом сказал президент Евросовета Шарль Мишель в интервью Интерфакс-Украина

"На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины.

Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал по поводу того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно".

"Сейчас в этом столетии война против Украины является человеческой трагедией, что означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем тверды, чтобы поддержать Украину не только словом, не только речами — этого недостаточно. Нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нужна политическая воля.

"Я понял, что для нас как для ЕС очень важно быть конкретными в наших действиях, определять приоритеты, а также мобилизовать необходимые средства. Это первый элемент.

Второй элемент. Я предложил Европейскому совету политически поддержать запуск этой конференции.

Это значит, что нас поддерживают 27 глав государств и глав правительств.

Мы решили, обсудив в Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом Зеленским, что мы хотим привлечь на эту конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность многим донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной.

Именно поэтому я так рад, что Польша вместе со Швецией приняла решение провести эту конференцию в Варшаве при полной моей и Европейской комиссии поддержке".

Кроме того, Мишель обозначил три приоритета и три цели, которые он видит для использования трастового фонда.

"Во-первых, это гуманитарная помощь. Мы хотим убедиться, что украинские власти получают максимальную поддержку для оказания необходимой гуманитарной помощи людям в Украине, которые страдают от всех этих зверств и трудностей.

Первая цель — гуманитарная поддержка.

Вторая цель — ликвидность. Важно максимально поддержать Украину бюджетной помощью, грантами и кредитами — поддержать страну максимально на экономическом уровне. Поэтому мы считаем, что этот трастовый фонд может быть полезен и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И третий пункт — восстановление страны", — перечислил он.

По мнению Мишеля, трастовый фонд должен быть активирован «как можно быстрее».

"Это означает, что это обсуждение (на конференции — ред.) должно стать отправной точкой. Здесь мы постараемся сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. Это должно быть целью.

И важно, на мой взгляд, что власти Украины смогут в ближайшие дни и недели иметь деньги, необходимые им для достижения трех целей, которые я назвал: гуманитарная поддержка, ликвидность и начать восстановление страны", — подчеркнул президент Европейского совета.

Говоря о восстановлении послевоенной Украины, Мишель отметил, что «цель не состоит в том, чтобы восстановить Украину прошлого».

"Цель — построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину.

Это означает, например, что когда будет восстановление инфраструктуры, ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, учитывая изменение климата, цифровую трансформацию мира и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС и с которыми сталкивается весь мир", — пояснил он.

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